Rayan Cherki après son but lors d’OL – Lens (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Proche de perdre Christian Pulisic en partance pour l’AC Milan, Chelsea lui cherche un remplaçant. Le club londonien préparerait une première offre pour Rayan Cherki.

Il a choisi de snober l’Olympique lyonnais pour l’AC Milan, mais Christian Pulisic continue d’alimenter l’actualité lyonnaise malgré lui. Tout proche de signer en Lombardie, le joueur offensif américain doit être remplacé à Chelsea. Malgré un effectif déjà pléthorique, les Blues ne souhaiteraient donc pas perdre un élément sans le remplacer.

Et, c'est du côté de l’OL que les regards londoniens se dirigeraient d’après ESPN. Après l'avoir longuement observé durant l'Euro Espoirs cet été, Chelsea se préparerait d’ailleurs à faire une première offre pour Rayan Cherki. Car, c’est bien du jeune Lyonnais dont il est question pour atterrir dans le sud-ouest de Londres et rejoindre Malo Gusto qui a entamé la préparation estivale avec les Londoniens.

Vraiment intransférable cet été ?

Enfin titulaire depuis maintenant six mois, l’international Espoir a vu son contrat être prolongé automatiquement jusqu’en juin 2025. Un soulagement pour l’OL dans une possible optique de départ et l’intérêt de Chelsea arrive à un moment où le club lyonnais doit faire face aux menaces et sanctions de la DNCG avec un besoin de liquidité (environ 50 millions d’euros demandés).

Quand Castello Lukeba était vu comme le jeune joueur lyonnais candidat n°1 à un départ, Rayan Cherki peut-il lui souffler la mise ? Actuellement en vacances, le numéro 18 de l’OL est évalué à 40 millions d’euros par ESPN. Une somme qui, si Chelsea vient à la poser, devrait faire plus que réfléchir la direction lyonnaise. Mais, vu le contexte à Lyon, elle devrait être bien inférieure. Du moins pour lancer les hostilités.