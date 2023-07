À 22 ans, Selma Bacha a déjà tout gagné avec l’OL. La latérale espère connaitre pareil succès avec l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2023 qui débute dans dix jours.

C’est la gauche qui monte. Il n’est pas question de politique, mais bien de Selma Bacha. À 22 ans, la latérale n’en finit plus de gravir les marches deux par deux. Après des débuts en pros à seulement 17 ans, l’ancienne du FC Gerland s’est imposée comme l’une des références à son poste depuis deux saisons. Des performances remarquées à l’OL qui lui ont ouvert les portes de l’équipe de France en novembre 2021. Avant tout remplaçante de Sakina Karchaoui sous Corinne Diacre, Bacha pourrait bien profiter de sa polyvalence pour s’offrir une place au soleil durant les prochaines semaines avec les Bleues.

Hervé Renard apprécie le profil de la Lyonnaise et n’hésitera pas à faire monter d’un cran, comme il a pu le faire contre l’Irlande en amical. Une sacrée ascension pour celle qui a été championne d’Europe U19 en 2019. "Je ne pensais pas que j’allais évoluer aussi vite. Je suis quelqu’un qui écoute beaucoup. Je sais que j’ai encore pas mal de chose à améliorer, mais j’ai des objectifs très élevés et je sais que j’y arriverai. Pour l’instant, je suis très contente de mon début de carrière."

"Fière de participer à un tel évènement"

Cinq titres de championne de France, quatre Ligues des champions et deux Coupes de France à seulement 22 ans, il y a forcément pire comme palmarès. Meilleure passeuse de D1 la saison dernière, Selma Bacha est une joueuse ambitieuse et voit grand. Après avoir goûté à l’Euro 2022 l’été dernier, la Fenotte va se frotter aux plus grandes joueuses internationales à partir du 20 juillet et la Coupe du monde.

Un rêve de gosse pour la gauchère. "Franchement, c’est un rêve, un rêve d’enfant. Je n’aurais jamais pensé vivre ce genre de moment. J’avais participé à l’Euro, mais une Coupe du monde reste une Coupe du monde. En tout cas, je suis très fière parce que je sais que j’ai travaillé dur pour en arriver là et que j’ai encore une marge de progression. Mais, c'est un rêve qui se réalise." Le rêve va bientôt se transformer en réalité avec un premier match contre la Jamaïque le 23 juillet prochain.