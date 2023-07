OL : la révolution du recrutement, ce n’est pas pour maintenant

Avec l’arrivée de Matthieu Louis-Jean et Benjamin Charier, l’OL a apporté deux nouveautés dans sa cellule de recrutement. Mais, tout ne sera pas bouleversé en un été.

Sa parole est rare. Il va donc falloir profiter des moindres petites sorties médiatiques de Matthieu Louis-Jean pour décrypter le personnage et sa méthode. Arrivé début juillet à l’OL, le nouveau patron de la cellule du recrutement est quelqu’un de discret, qui préfère travailler dans l’ombre. La clé de la réussite pour mener des dossiers à son terme selon lui. Néanmoins, les attentes sont grandes autour de lui. En rejoignant le club lyonnais, "MLJ" incarne le renouveau ou plutôt la modernisation du recrutement souhaité par John Textor.

Réputé pour ses qualités de scouting et son appétence pour la data, l’ancien chef du recrutement de l’OM est l’une des premières pierres du projet Textor. Seulement, la grande révolution de la data entre Rhône et Saône n’est pas forcément pour tout de suite. La méthodologie va bien changer, mais tout ne va pas se faire en un claquement de doigts. "Le fonctionnement sera un peu similaire, mais l’observation vidéo va être développée (grâce au renfort d’un analyste), comme le live (aller voir les joueurs), qui rend l’évaluation la plus précise possible, et la data, qui va nous permettre de prendre les meilleures décisions", a détaillé Louis-Jean sur OLPlay.

Dans les faits, la cellule de recrutement ne va pas connaitre de grands chambardements. Si Olympique-et-Lyonnais croit savoir que les confirmations au poste ont été assez récentes, le chef du recrutement va s’appuyer sur la même équipe de recruteurs présente la saison dernière entre Rhône et Saône. Un groupe à taille humaine et qui "va couvrir les marchés préférentiels de l’OL avec le championnat français qui est la priorité du recrutement de l’OL pour avoir les meilleurs talents français."

Louis-Jean a voulu son bras droit

Dans le détail, les recruteurs dits "live" seront Stefan Henchoz (Suisse, Allemagne, Italie), Alain Cavéglia (France, Espagne, Portugal), Alexandre Janin (nord de la France, Belgique, Hollande) et Michel Rouquette (France et jeunes joueurs). Pas de scout dédié pour le moment au marché plus secondaire comme l’Europe de l’Est, ce qui s’inscrit dans la description qui nous avait été faite de Louis-Jean et d’un réseau très porté sur la France. L’exemple Skelly Alvero en est d’ailleurs un même si le néo-Lyonnais était déjà suivi avec l’ancienne direction.

Les vrais changements interviennent finalement autour du recrutement plus informatisé avec l’arrivée d’un analyste vidéo, mais surtout de Benjamin Charier. Comme annoncé sur notre site il y a quelques jours, ce dernier intègre la cellule de recrutement pour devenir le bras droit de Matthieu Louis-Jean. "Il va nous rejoindre en tant que coordinateur du recrutement. C’était un poste important pour moi. Je l’ai demandé dès mon arrivée parce qu’il va gérer tout ce qui tourne autour du scouting : planification des recruteurs, la gestion des rapports, la data qui va être un point important du recrutement dans l’avenir."

Une attention particulière à la personnalité

Réputés pour cet "amour" de la data, les deux anciens Marseillais vont donc pouvoir poser les fondements de cette nouvelle méthodologie qui ne "sera ni la base ni de l’accompagnement, mais tout simplement une partie du processus de recrutement." L’OL ne misera pas tout sur les chiffres. Ils seront un complément pour valider définitivement une piste soumise par les scouts, en lien avec Andres Marx, "data analyst" d’Eagle Football. Que l’on se rassure entre Rhône et Saône, tout ne sera pas informatisé.

De toute façon, les données ne peuvent donner un aperçu de la mentalité d’un joueur. Un point important dans le processus de recrutement pour Louis-Jean. "J’aime comprendre la personnalité du joueur. Il y a un vrai travail au niveau caractère, personnalité, mental. J’aime comprendre tout ça. Il y a les qualités intrasèques du joueur mais la donnée la plus importante aujourd’hui est la mentalité du joueur du haut niveau."

Un discours qui change et qui devrait permettre d’empêcher revivre des épisodes comme celui de Jérôme Boateng ou tout simplement certains égos mal placés de ces dernières années. Et c’est déjà une petite révolution en soi.