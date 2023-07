OL - Mercato : Tapia avant tout une histoire de papier

Renato Tapia au duel avec Memphis lors de Celta – Atlético (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)

Cible de l’OL pour sa sentinelle, Renato Tapia s’éloigne du club lyonnais. Plus que la DNCG, c’est avant tout la possibilité d’avoir la nationalité espagnole qui aurait fait changer d’avis le Péruvien.

La data va désormais être une partie intégrante du recrutement à l’OL et avait déjà porté ses fruits. Grâce à l’utilisation des données, le club lyonnais avait ciblé le profil idéal pour le poste de numéro 6 voulu par Laurent Blanc. Un nom était ressorti tout en haut de liste, celui de Renato Tapia. Pas le plus connu de la planète football, mais à 28 ans, le milieu du RC Celta semblait cocher toutes les cases voulues par la cellule de recrutement. Tout paraissait d’ailleurs ficelé entre toutes les parties pour une arrivée rapide. La tenue d’un amical contre le club galicien le 29 juillet allait d’ailleurs dans ce sens. Et la machine s’est enrayée ces dernières heures.

À Vigo depuis 2020

Ayant repris l’entraînement avec le Celta, Tapia semble s’éloigner chaque jour un peu plus du Rhône. La faute à la DNCG ? Les sanctions prononcées par le gendarme financier n’aident pas l’OL à avoir une véritable marge de manœuvre, mais le revirement de situation s’expliquerait avant tout par une décision du joueur.

Renato Tapia, qui a évolué pendant plusieurs saisons aux Pays-Bas, porte les couleurs du Celta Vigo depuis 2020. Il va attaquer sa quatrième saison en Liga, ce qui lui donnera bientôt le droit d’obtenir la nationalité espagnole. Et c’est avant tout ce détail, comme avancé par RMC et dont a eu écho Olympique-et-lyonnais, qui n’est pas sans importance, qui oblige donc l’OL à activer ses plans B dans la recherche d’une sentinelle.