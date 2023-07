Académie : Vingt-deux nouveaux bacheliers à l'OL

Vingt-deux jeunes joueurs et joueuses de l'Académie ont obtenu le baccalauréat cette année, soit dix de plus que la saison dernière.

Les résultats du baccalauréat sont tombés et ils ont fait des heureux à l'OL. Les jeunes joueurs et joueuses lyonnais ne portent plus le stress des examens et peuvent enfin profiter de leurs vacances, pour ceux qui ont encore la chance d'y être. À l'image de Saël Kumbedi qui a obtenu le baccalauréat STMG, vingt-et-un autres Gones et Fenottes sont désormais bacheliers cette année. Une réussite de 92% pour les jeunes de l'Académie. L'année passée, le taux de réussite était légèrement plus haut, mais seulement 13 joueurs et joueuses avaient passé les examens. L'OL reste au-dessus de la moyenne nationale, qui s'élève à 84,9% en 2023.

Des mentions pour Marques et Belhadj

Parmi ces vingt-deux baccalauréats obtenus, il y a quelques mentions. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Alice Marques et Féérine Belhadj ont obtenu les mentions Bien et Assez bien alors qu'elles viennent tout juste de signer leur premier contrat professionnel. De bons résultats pour la dernière année de Jean-François Vulliez à la tête du centre de formation de l'OL. La barre est haute pour Pierre Sage, annoncé officiellement comme son successeur.