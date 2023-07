Mercato : l’OL peut définitivement dire adieu à Pulisic

Rêve de John Textor, Christian Pulisic ne rejoindra pas l’OL. Le meneur américain est arrivé à Milan où l’attend un contrat jusqu’en 2027.

Le rêve ne sera pas devenu une réalité. Il a eu beau tenter par tous les moyens de convaincre, mais John Textor n’a pas réussi à faire venir Christian Pulisic entre Rhône et Saône. Le meneur américain était pourtant vu comme la tête de gondole du mercato estival de l’OL et le club lyonnais avait choisi de mettre les moyens. Une offre de 25 millions d’euros à Chelsea et un salaire, certes en dessous des prétentions du joueur, qui en aurait fait le mieux payé du vestiaire lyonnais. Seulement, l’absence de Coupe d’Europe a clairement joué dans ce dossier et Pulisic a préféré rejoindre l’AC Milan.

L’OL n’avait pas perdu espoir malgré les envies du joueur, mais doit désormais se faire une raison. Arrivé mercredi matin en Lombardie, Christian Pulisic s’est dit "pressé de commencer" cette nouvelle aventure après trois ans à Chelsea. Le capitaine des Etats-Unis va s’engager jusqu’en 2027 avec l’AC Milan avec qui il pourra disputer la Ligue des champions dans les prochains mois.