OL - Mercato : une offensive à 25M€ pour Pulisic

Rêve affirmé de John Textor, Christian Pulisic est encore loin de l’OL. L’AC Milan a une longueur d’avance, mais cet écart peut-il se réduire avec l’offre qui aurait été faite par le club lyonnais ?

Il a beau être sur son bateau aux Etats-Unis après avoir assisté à un mariage, John Textor n’en oublie pas pour autant l’OL. Entre le mercato et le sursis laissé par la DNCG, l’Américain n’a pas vraiment le choix. Le président par intérim du club lyonnais multiplie, avec ses équipes, les échanges avec le gendarme financier du football français pour une issue positive dans les prochains jours. En ce qui concerne le marché des transferts, on est loin de la fièvre acheteuse saoudienne. Même très loin.

Un mois après l’ouverture, aucun renfort n’est à signaler, si ce n’est trois arrivées avant tout pour renforcer la réserve. On savait qu’il serait compliqué pour l’OL d’être attractif sans Europe, mais avec un chef du recrutement officialisé il y a quelques jours et l’épée Damoclès qu’est la DNCG, la marge de manœuvre est limitée. Pourtant, les postes à pourvoir nombreux.

Un moyen de pression de Chelsea sur l'AC Milan ?

Aucune enveloppe mercato n’a réellement été allouée et néanmoins John Textor serait prêt à mettre le paquet pour un joueur. À trois ans de la Coupe du monde, l’Américain a un rêve pour ce premier mercato lyonnais : celui de convaincre son compatriote Christian Pulisic de rejoindre le Rhône durant l’été. Entre le rêve et la réalité, il y a forcément un écart et l’OL doit faire face à la concurrence bien plus enthousiasmante sportivement de l’AC Milan. Ces derniers jours, un accord aurait même été trouvé avec le joueur, seul celui entre les clubs manquant.

Est-ce une offre de la dernière chance qu’a réalisé l’OL ? D’après The Athletic, Chelsea aurait tout simplement reçu sur la table une offre écrite de 25 millions d’euros de l’OL pour Pulisic. Un montant qui a de quoi séduire les Blues qui ont depuis cet hiver de bonnes relations avec le club lyonnais et le vente de Malo Gusto. Pour mettre toutes les chances de son côté, l’état-major du club rhodanien ajouterait également une clause de vente significative qui est toujours en cours de négociation. Alors le all-in lyonnais va-t-il porter ses fruits ? Avec une offre dix millions au-dessus de celle de Milan, l'OL s'est donné les moyens de séduire Chelsea.