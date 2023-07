OL - Mercato : 5 idées de recrues en défense centrale

Actuellement à l'Euro Espoirs, Castello Lukeba fait partie des joueurs de l'OL susceptibles de quitter le club cet été. Olympiques-et-Lyonnais propose 5 défenseurs aptes à potentiellement le remplacer.

Une chose est certaine, Castello Lukeba ne sera pas à la reprise avec le groupe professionnel le 6 juillet. Comme ses trois compères (Maxence Caqueret, Rayan Cherki et Bradley Barcola), le défenseur central bénéficiera de quelques jours de vacances après l’Euro Espoirs. Il faudra néanmoins attendre de connaître le résultat des Bleuets, actuellement en quarts de finale (ce dimanche à 21 heures contre l’Ukraine), pour savoir précisément sa date de retour.

Mais Lukeba reviendra-t-il simplement en tant que joueur lyonnais pour poursuivre la préparation ? Sur les tablettes de Leipzig notamment, le Gone possède l’une des cotes les plus hautes de l’effectif rhodanien, après seulement un an et demi dans le rôle de titulaire. Alors que l’OL cherche des liquidités pour rassurer la DNCG, et pour combler l’absence d’Europe, le nom de l’axial gauche revient forcément dans la discussion des départs.

Afin de le remplacer, ou même d’ajouter un 4e élément confirmé à la rotation à ce poste (avec Dejan Lovren et Sinaly Diomandé, si l'on excepte Mamadou Sarr et Abdoulaye Ndiaye), nous avons dressé une liste de 5 noms qui collerait à plusieurs critères : gaucher, entre 21 et 25 ans, avec de l’expérience et une valeur marchande établie entre 10 et 20 millions d’euros environ.

Jarrad Branthwaite (Everton)

Jarrad Branthwaite (Everton) (Photo by Clive Brunskill / POOL / AFP)

Il s’agit certainement du garçon ayant l’action la plus en hausse des 5. Jarrad Branthwaite sort d’un prêt plus que réussi au PSV Eindhoven, où il s’est imposé comme titulaire indiscutable. Il a disputé 27 rencontres de championnat, plus 3 de Ligue Europa. Sous contrat jusqu’en 2025 avec Everton et estimé à 10 millions d’euros par Transfermarkt, il fait partie des footballeurs qui montent en Angleterre. Car l’international Espoirs anglais de 21 ans est une potentielle belle prise encore à un tarif abordable, surtout en outre-Manche.

Aujourd’hui, son avenir chez les Toffees est incertain, et c’est pour cela qu’il figure dans cette liste. Néanmoins, il serait convoité chez nos voisins, et même à l’étranger, ce qui risquerait de faire grimper le prix en cas de départ. Joueur plutôt propre techniquement (87% de passes réussies), il a cette capacité à faire progresser le jeu via une transmission vers l’avant. En revanche, il a, contrairement à Lukeba, moins l’habitude de porter le ballon. Il possède aussi un bon sens de l’anticipation (1,63 interception en moyenne) et sait s’imposer (plus de 4 dégagements par partie).

Alessandro Buongiorno (Torino)

Alessandro Buongiorno (Torino) face à Lukaku (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Un peu d’Italie désormais avec Alessandro Buongiorno, un joueur déjà beaucoup plus confirmé grâce à ses 70 affiches de Serie A à 24 ans. Titulaire au Torino, il a même porté à quelques reprises le brassard de capitaine lors de ses 38 parties disputées en 2022-2023 toutes compétitions confondues. Lui aussi a signé un bail s’étalant jusqu’en 2025, et est évalué à 10 millions d’euros.

Devenu international italien au moins de juin face aux Pays-Bas, Buongiorno possède un profil moins “technique” que Lukeba, faisant moins progresser la balle, que ce soit par la passe ou par une course offensive. En revanche, il est beaucoup plus solide dans le domaine aérien et se montre assez dur sur l’adversaire, dans un style assez proche finalement de Dejan Lovren. Revenu définitivement au Torino en 2020 après suite à plusieurs prêts successif, il semble aujourd’hui avoir acquis de solides références.

Jhon Lucumi (Bologne)

Jhon Lucumi (Bologne) (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

Championnat italien toujours avec le Colombien Jhon Lucumi. Après quatre saisons à Genk, le défenseur a rejoint Bologne à l’été 2022, signant au passage un contrat de trois ans (2025). Il n’a absolument pas eu besoin de temps d’adaptation, étant lancé directement comme titulaire par son entraîneur. Cela explique ses 33 affiches de Serie A jouées, dont certaines avec le brassard de capitaine autour du bras. A 25 ans et 12 capes avec son pays, il est estimé à 12 millions d’euros

En raison de son arrivée récente, il pourrait être plus difficile à faire bouger, mais il reste intéressant par sa faculté à gagner des mètres ballon au pied, possédant également une belle précision dans la passe, avec néanmoins du déchet dans le jeu long. Moins à l’aise dans l’anticipation et dans le domaine aérien, il fait tout de même preuve de présence défensive (plus de 3 dégagements par matchs, comme Lukeba).

Hiroki Ito (Stuttgart)

Hiroki Ito avec le Japon (Photo by Philip FONG / AFP)

A 24 ans, Hiroki Ito sort d’une deuxième saison comme titulaire à Stuttgart, de quoi lui offrir un certain bagage, avec 59 rencontres de Bundesliga à son actif. Lors du précédent exercice, il a débuté dans le 11 à 29 reprises en championnat, participant notamment à sauver le club de la relégation lors du barrage. Avec le Japon, il a disputé 10 affiches internationales, s’invitant entre autres à la Coupe du monde 2022. Lié à la formation allemande jusqu’en 2025, il est évalué à 10 millions d’euros.

Son profil est plus offensif que les autres, même si cela ne se ressent pas forcément dans ses statistiques (un but et une passe décisive). Toutefois, il peut avancer sur le terrain grâce à sa conduite de balle et à ses passes vers l’avant dans l’intervalle. Il n’hésite d’ailleurs pas à saisir sa chance (0,74 tir par match), et se trouve à l’origine de presque deux actions par partie. Petit bémol, sa qualité de transmission laisse à désirer (81%), mais c’est aussi car il tente énormément. Il n’est également pas impérial dans le jeu de tête et dans la lecture des trajectoires adverses (1,41 interception).

Maxime Estève (Montpellier)

Maxime Estève (Montpellier) (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Enfin, passage par la France pour finir avec le Montpelliérain Maxime Estève. Âgé de 21 ans, l’ancien international U20 français pourrait quitter l’Hérault cet été, lui qui possède une belle cote, surtout à l’étranger, principalement en Italie et en Angleterre. L’hiver dernier, le MHSC avait refusé 6 millions d’euros pour un garçon quantifié à 7 millions aujourd’hui. Avec le recrutement de Becir Omaregic, en plus de la présence de Christopher Jullien et Kiki Kouyaté, Montpellier possède des éléments à son poste, ce qui tendrait à accélérer un possible transfert du joueur de la génération 2002.

Avec 47 affiches de Ligue 1 au compteur, Estève n’est pas un débutant, même s’il lui manque certainement encore un peu d’expérience à ce niveau. Il lui faudra aussi progresser dans l’utilisation du cuir, un domaine dans lequel même s’il tente peu (41 passes en moyenne), son pourcentage de réussite est globalement assez faible (81,4%). En revanche, il peut déjà s’imposer défensivement, que ce soit pour couper des actions chaudes (5 dégagements) ou pour gagner un duel aérien. Il se met aussi en avant par sa capacité à lire les intentions de son adversaire (1,86 interception).