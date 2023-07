Maxence Caqueret avec les Espoirs (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)

Ce dimanche à 21 heures, l'équipe de France Espoirs, avec 4 Lyonnais dans ses rangs, affronte l'Ukraine en quarts de finale de l'Euro.

Parfaits d'un point de vue comptable sur la phase de poules, les Bleuets entrent dans le vif du sujet ce dimanche. Après trois victoires pour entamer l'Euro, l'équipe de France Espoirs défie l'Ukraine en quarts de finale à partir de 21 heures.

Sylvain Ripoll peut s'appuyer sur quatre joueurs de l'OL pour passer cet obstacle, les Lyonnais ayant été les principaux artisans de la dernière victoire face à la Suisse mercredi (4-1). Le capitaine Maxence Caqueret devrait être titulaire, tout comme Castello Lukeba, impérial depuis le début de la compétition, et les deux éléments décisifs, Rayan Cherki et Bradley Barcola.

L'Ukraine est invaincue elle aussi

Lors du dernier Euro en 2021, Caqueret était déjà présent, mais il n'avait pris part qu'à 30 minutes du quart de finale perdu par les Français face aux Pays-Bas. Il aura certainement à cœur de l'emporter ce 2 juillet afin d'aller plus loin que la génération précédente. Méfiance tout de même car les Ukrainiens n'ont pas encore perdu dans ce tournoi, accrochant notamment l'Espagne et battant la Croatie et Roumanie.

En cas de succès, la France rencontrera les Espagnols, qui ont éliminé difficilement la Suisse, dans le dernier carré.