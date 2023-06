Bradley Barcola buteur avec les Espoirs lors de France – Italie (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP)

L'équipe de France a validé son ticket pour les 1/4 de finales de l'Euro Espoirs après sa victoire 4-1 face à la Suisse.

L'équipe de France était attendue au tournant, mercredi soir. Après leur bon début de compétition, les Bleuets devaient confirmer pour se qualifier en 1/4 de finale de l'Euro Espoirs. Pour ce faire, Sylvain Ripoll avait aligné quatre Lyonnais dans son onze de départ. Castello Lukeba, Maxence Caqueret, Bradley Barcola, et la surprise Rayan Cherki.

Une première mi-temps mitigée

Titulaire pour la première fois depuis mars avec les Espoirs, le milieu offensif n'a pas tardé à se faire remarquer. Au quart d'heure de jeu, il a tenté un dribble trop compliqué, perdu le ballon, puis l'a retrouvé. Quelques secondes plus tard, ses feintes auront raison de Fabian Rieder, qui concède un pénalty. Amine Gouiri le tire et prend à contre-pied Amir Saipi, le gardien de la Nati (1-0, 16e). Jusque-là discrets, les Helvètes se sont réveillés. Les hommes de Patrick Rahmen se procurent des occasions et Dan Ndoye égalise sur un bon centre du remuant Zeki Amdouni (1-1, 35e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires à égalité.

Une attaque made in OL

Grâce notamment au dynamiteur Enzo Le Fée, et à son attaque entièrement formée à l'OL, l'équipe de France se montre plus convaincante en seconde période. Bradley Barcola récupère un nouveau ballon proche de la cage adverse. L'ancien joueur des Buers combine avec Amine Gouiri, avant de trouver les filets d'un plat du pied subtile (2-1, 65e). Son deuxième but avec les Bleuets lors de cet Euro. Libérés, les Tricolores enchaînent. Rayan Cherki s'appuie sur Gouiri à l'entrée de la surface de réparation suisse. L'ancien Lyonnais décale son coéquipier qui élimine puis enclenche une frappe soudaine (3-1, 75e). En toute fin de match, Maxence Caqueret conclut cette démonstration en reprenant parfaitement un centre de Bradley Barcola (4-1, 80e).

Quatre buts pour les Bleuets. Tous inscrits par des joueurs formés à l'OL. Les Français s'offrent un premier match abouti et un billet pour aller affronter l'Ukraine en 1/4 de finale de l'Euro. Une performance qui permet de nourrir quelques espoirs pour une équipe de France qui, avec ses six joueurs formés à l'OL dans son onze de départ, a des airs d'Académie lyonnaise.