OL - Espoirs : les Bleuets avec quatre Lyonnais face à la Suisse

L'équipe de France espoirs affronte la Suisse pour son dernier match de groupe. Lukeba, Barcola, Caqueret et Cherki sont titulaires.

Les Bleuets n'ont plus qu'à conclure. L'équipe de France espoirs a entamé son Euro de la meilleure des manières. Après une victoire face à l'Italie (2-1), les Bleuets ont confirmé contre la Norvège (1-0), ce dimanche. Cependant, rien n'est fait et une défaite pourrait être synonyme d'élimination. Les hommes de Sylvain Ripoll peuvent se contenter d'un nul, ce soir, contre la Suisse, pour finir en tête du groupe. Objectif première place pour des Français qui souhaitent éviter l'autre favori de la compétition : l'Angleterre. Déjà qualifié, les hommes de Lee Carsley peuvent réaliser un troisième succès en trois rencontres, un peu plus tôt dans la soirée.

Cherki titulaire

Le sélectionneur tricolore a choisi d'aligner le même onze que lors du premier match de poule, à une exception près. En défense, Castello Lukeba est associé à Pierre Kalulu, Loïc Badé et Niels Nkounkou. Maxence Caqueret reste capitaine aux côtés de Khephren Thuram et Manu Koné au milieu. Sur le front de l'attaque, Amine Gouiri et Bradley Barcola seront épaulés par le remuant Rayan Cherki. Performant lors de chacune de ses entrées, le joyau lyonnais est récompensé par son entraîneur. Les Bleuets ont l'occasion d'envoyer un signal fort en récoltant neuf points et en s'imposant comme le grand favori de la compétition.