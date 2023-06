OL - Espoirs : les Bleuets miraculés face à la Norvège (1-0)

Malmenée, l'équipe de France espoirs s'est imposée par le plus petit des scores face à la Norvège (1-0). Les Bleuets restent aux commandes de leur groupe.

L'équipe de France peut souffler un grand coup. À l'image de leur première rencontre de l'Euro Espoirs face à l'Italie, les Bleuets s'en tirent bien contre la Norvège. Sylvain Ripoll avait fait des choix forts en ne reconduisant que quatre joueurs, titulaires lors du match d'ouverture. Parmi eux, les Lyonnais Castello Lukeba et Maxence Caqueret. Les Français réalisent une première période assez insipide, sans liant entre le milieu et l'attaque. La défense bleue est, quant à elle, bien embêtée par le remuant Oscar Bobb.

Cherki et Barcola percutants

La deuxième mi-temps est de meilleure facture. Un peu plus de dix minutes après le retour des vestiaires, Michael Olise ouvre le score (1-0, 57e) en reprenant un centre d'Amine Adli. Les changements du sélectionneur tricolore permettent aux Bleuets d'asseoir leur domination. Entrés coup sur coup, Rayan Cherki et Bradley Barcola secouent la défense norvégienne. L'équipe de France ne parvient pas à concrétiser ses occasions et à aggraver le score malgré des situations de contres en supériorité numérique. Les Norvégiens ne s'avouent pas vaincus et se créent d'énormes opportunités en toute fin de match. Sur la dernière action, il faut un sauvetage miraculeux de Castello Lukeba pour maintenir la cage de Lucas Chevalier inviolée. La France l'emporte (1-0) et ne devra pas perdre face à la Suisse pour être sûr de se qualifier pour les 1/4 de finale de l'Euro Espoirs.