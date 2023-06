OL - DNCG : un examen de rattrapage pas si surprenant mais...

En choisissant de mettre un sursis à statuer à l’OL, la DNCG a offert un temps supplémentaire au club lyonnais. Une décision qui s’inscrit dans la volonté d’éplucher au mieux le nouveau projet et budget mis en avant par John Textor mercredi.

Ils auraient forcément préféré que les voyants soient au vert dès le premier coup, mais la décision rendue par la DNCG n’a pas surpris plus que ça à l’OL. En décidant un "sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires", le gendarme financier du football français a donné un laps de temps supplémentaire à John Textor mais aussi à lui-même. L’audition d’une heure et demie mercredi matin ne s’est pas vraiment mal passée pour le patron de l'OL, accompagné de Thierry Sauvage, DG de l'OL Groupe, et Emmanuelle Sarrabay, directrice financière.

Seulement, le projet présenté a été loin d’être celui promis par Jean-Michel Aulas. Les différentes nouveautés ont été nombreuses et doivent être ingurgitées et traitées en profondeur par la DNCG. Malgré la décision, il n’y a pas de panique à bord au sein du club lyonnais.

Un changement de gouvernance qui interroge forcément

En mettant Jean-Michel Aulas sur le côté, John Textor a voulu rompre avec le passé, mais s’est également offert quelques tracas de plus. Non pas que son projet ne tienne pas la route (pour le moment), mais la DNCG avait l’habitude de traiter avec "JMA" depuis toutes ces années. Forcément, il y a un peu plus de doutes face à la nouveauté et ce sursis n’est qu’une suite logique. À l’image de ce qu’a pu vivre Strasbourg avec le rachat par le propriétaire de Chelsea, les changements de projet et ici de gouvernance à l’OL entraînent logiquement une volonté d’être rassuré un peu plus que la moyenne.

Au sein du club, la volonté de la DNCG d’éplucher de long en large les données présentées par Textor mercredi n’a pas choqué et s’inscrit dans une logique. À Paris, l’OL est passé d’un budget A qui prévoyait notamment un apport de 70 millions d’euros grâce à la vente des joueurs à un budget B bien différent. Revu à la baisse, il ne tient plus compte de ces ventes et se concentre uniquement au foot masculin. Des changements notables qu’il faut faire valider, d’où "l’attente d’éléments complémentaires" souhaités par la DNCG. De sources proches du club, les discussions entre le gendarme et l’OL vont se poursuivre quotidiennement afin d’un dénouement rapide. Ce devrait être en milieu de semaine prochaine.

Textor va quand même devoir répondre favorablement à la DNCG

Il n’y aura pas forcément de nouvel oral, mais John Textor va malgré tout devoir mettre les bouchées doubles. Si l’optimisme reste de mise entre Rhône et Saône, ce sursis n’est pas sans incidence malgré tout. Le nouveau patron va devoir apporter les fameuses garanties financières, plus qu’un simple sourire pour expliquer son projet.

La DNCG n’est pas du genre à se laisser amadouer même si elle peut se montrer un peu plus laxiste une fois le projet mis sur les rails. Ce n’est pas encore le cas à l’OL et le club lyonnais doit désormais passer son examen de rattrapage avec toutes les preuves de sa bonne volonté. Au risque non pas d'un redoublement mais de sanctions bien plus contraignantes pour l'univers sportif.