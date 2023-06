Buteur et artisan de la victoire (4-1) des Espoirs mercredi contre la Suisse, Rayan Cherki a fait passer un message après la rencontre. Les Bleuets avaient pour objectif de rendre hommage au jeune Nahel, tué lors d’un contrôle de police.

On a souvent reproché aux footballeurs de ne pas prendre position sur des sujets sociétaux pour voir la nouvelle génération tordre le cou à ces critiques. Derrière Kylian Mbappé, les footballeurs français sont de plus en plus nombreux à régir aux différents sujets et différentes polémiques qui peuvent toucher la France. La mort d’un jeune adolescent de 17 ans tué par le tir d’un policier lors d’un contrôle routier à Nanterre mardi n’a pas échappé à la règle.

De nombreux messages de soutien sont allés en direction des proches de la victime et la victoire des Bleuets (4-1) contre la Suisse mercredi soir a été l’occasion pour Rayan Cherki d’en faire de même. "Déjà, avant de répondre à votre question (sur son temps de jeu), je voudrais passer un petit mot pour la famille de Nahel, a confié le joueur offensif de l’OL après la rencontre. Tout le monde est au courant et pour l'équipe, c'était important de gagner ce match pour avoir une pensée pour lui et ses proches."

Ces deux derniers jours, Paul Pogba, Aurélien Tchouaméni ou encore Presnel Kimpembe ont pris la parole publiquement pour réagir à la mort du jeune Nahel. Des prises de position qui sont assez récentes dans le football français et qui montrent une évolution des mentalités.