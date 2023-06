OL - Ligue 1 : le calendrier 2023-2024 dévoilé ce jeudi (14h)

Laurent Blanc avec Maxence Caqueret à l’entraînement de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

À sept jours de la reprise à Décines, les joueurs de l’OL vont connaitre leur calendrier pour la saison à venir. La LFP va dévoiler les 34 journées de l’exercice 2023-2024 ce jeudi à partir de 14h.

Après cinq matchs amicaux, quel sera le programme de l’Olympique lyonnais à partir du week-end du 13 août ? Il faudra attendre ce jeudi 14h pour connaitre le calendrier de l’OL pour la saison 2023-2024. À un peu plus d’un mois et demi du retour de la Ligue 1, la LFP va en effet dévoiler les dates et affiches de différentes journées qui vont jalonner cette saison dans l’élite française. Les joueurs de Laurent Blanc commenceront-ils cet exercice de la rédemption au Parc OL ou iront-ils d’abord loin de leurs frontières ? Réponse dans les prochaines heures.

En tout cas, les Lyonnais ainsi que leurs supporters seront au courant de leur campagne 2023-2024, bien avant de savoir ce qui les attend durant leur préparation estivale au niveau des matchs amicaux. Laurent Blanc souhaite disputer cinq rencontres, mais à l’heure actuelle, une seule a été officialisée. Il s’agit du match de prestige contre Manchester United le 19 juillet prochain à Édimbourg. Pour ce qui est des autres amicaux dont l’un se disputera durant le stage aux Pays-Bas, il va falloir encore patienter pour connaitre les adversaires ainsi que les dates et lieux. Une chose est sûre, aucune de ces oppositions ne se jouera entre Rhône et Saône.