OL - Coupe du monde : Amel Majri partira avec sa fille en Australie

Amel Majri lors d’OL – Chelsea (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

Maman depuis près d'un an, Amel Majri a pu participer au rassemblement des Bleues avec sa fille. Un aménagement prévu aussi pour la Coupe du monde.

Amel Majri devrait emmener sa fille à la Coupe du monde. Hervé Renard dévoilera sa liste définitive des 23 joueuses qui s'envoleront pour l'Australie, la semaine prochaine. Si la Lyonnaise figure dans celle-ci, elle sera autorisée à voyager avec son enfant âgé d'un peu moins d'un an. "Si je suis amené à partir, je pourrais prendre avec moi ma nounou, explique-t-elle au micro de RMC Sport. Elle m'accompagnera tout au long du séjour. Tout ce qui est mis à ma disposition ici, le sera aussi là-bas. Je serai dans les mêmes conditions."

L'OL exemplaire

L'internationale française profite du nouveau dispositif de la FFF mis en place après la restructuration de cette dernière, en ce début d'année 2023. Sur l'exemple du modèle lyonnais, la 3F avait enclenché ce projet pour les enfants de 18 mois et moins. "En fin de journée, je retrouve ma fille et je peux profiter d'elle, précise Majri. Je ne la vois quasiment que le soir. J'ai été très bien accompagné. Je remercie la Fédération, car toutes ne font pas ça. Moi, ça me permet d'être bien mentalement."

La présence de la petite Maryam ne ravit pas que sa maman. Ses coéquipières semblent avoir déjà adopté leur nouvelle voisine de chambre. "Je leur dis d'arrêter de venir à 22h, parce qu'elles sont en train de l'exciter. Après elle ne dort plus. Kenza Dali, Viviane Asseyi, Aïssatou Tounkara, Sakina Karchaoui, Wendie Renard, Pauline Peyraud-Magnin... Elles sont vraiment là et Maryam aussi est très contente de les voir."