La DNCG attend des "éléments complémentaires" de l'OL et Textor

John Textor en conférence de presse mai 2023 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Suite à l’oral passé mercredi matin par John Textor, la DNCG a choisi de mettre le dossier de l'OL en "sursis". Le gendarme du football français attend des "éléments complémentaires de la part du club".

Ce n'est pas un redoublement mais plutôt un avis de rattrapage. Pour son premier oral devant la DNCG en qualité de président de l’OL, John Textor, accompagné par Thierry Sauvage DG d'OL Groupe et Emmanuelle Sarrambay, directrice financière, n'a pas réussi à convaincre totalement le gendarme financier. Ce mercredi, l’instance a signifié qu’elle attendait "des éléments complémentaires de la part du club" et donc un "sursis à statuer". Sommé d’injecter 60 millions d’euros d’ici au 30 juin par la DNCG, Textor n'a donc pas réussi à amener toutes les preuves pouvant faire passer le feu au vert. L’optimisme était pourtant de mise dans le clan américain avant l’audition ce mercredi matin.

Une vente de joueur de nouveau sur la table ?

Il va donc falloir en montrer un peu plus pour convaincre pleinement la DNCG. En statuant un sursis, l'instance offre donc à l'OL un laps de temps supplémentaire pour pouvoir réunir tous les éléments attendus. Si aucune vente de joueurs n'avait été insérée dans le budget vu à la baisse de John Textor, la vente de Castello Lukeba pourrait bien venir faire les affaires de tout le monde. Même si ce n'est pas le chemin souhaité par la direction lyonnaise. En tout cas, les voyants ne sont pas totalement au vert et la patience va de nouveau être de mise entre Rhône et Saône.