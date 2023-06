Ce mercredi, l’OL est le dernier club de Ligue 1 à passer devant la DNCG. Avec l’annonce d’une enveloppe de 60 millions d’euros à présenter d'ici à la fin juin, les inquiétudes ont surgi entre Rhône et Saône.

C’est le grand oral. Quand les collégiens passent cette semaine des épreuves du brevet, John Textor devra lui passer l’examen de passage de la DNCG. Ce mercredi marque en effet la première "présentation" de l’Américain devant le gendarme financier et si l’on peut dire sa première case à valider dans le football français. Dans l’environnement lyonnais, cette audition est forcément redoutée. Avec le rachat de l’OL par Eagle Football, les supporters s’étaient dit que le club allait rentrer dans une nouvelle ère et que cet examen de contrôle ne serait qu’une formalité.

À l’instant T et à la vue des décisions prises pour les autres clubs de Ligue 1, il n’y a pas de quoi être vraiment alarmiste. Sauf que les derniers éléments sortis dans la presse qui ne proviennent ni du club ni dans la DNCG d'après nos informations ont logiquement créé une vague de doute. Après une première somme avancée de 130 millions d’euros, c’est finalement moitié moins qui a été demandé par la DNCG à John Textor pour apporter des garanties d’ici au 30 juin.

Confiance dans le clan Textor

À deux jours de l’échéance, difficile de voir où ce montant pourra être pioché. Voir Castello Lukeba partir alors qu’il est engagé en plein Euro ne semble pas réellement concevable. Tout comme la vente d’OL Reign. Ce mercredi, Textor s’avance pourtant confiant. C’est sa ligne de conduite depuis son arrivée entre Rhône et Saône en décembre dernier et l'on ne voit pas ce qui lui ferait dégorger à la règle. Le budget sera revu à la baisse en raison de l’absence de Coupe d’Europe et surtout ne sera pas assorti de promesse de vente de joueurs comme avait pu le faire Aulas. Le dossier a été logiquement travaillé en long et en large, mais avec l’absence d’une réelle manne financière en ce 28 juin, la DNCG va-t-elle vraiment croire sur parole les promesses américaines ?

Strasbourg, également passé sous pavillon américain, s’est vu offrir un sursis, quelques jours seulement après son rachat. À l’OL, il y a eu un peu plus de temps pour travailler le grand oral. Si tous les signaux ne sont pas au vert, ce n’est pas non plus l’alerte rouge entre Rhône et Saône. Ne reste plus qu’à attendre la décision du jury final.