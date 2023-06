OL : Lacazette et Umtiti s’entraînent ensemble

Alexandre Lacazette et Samuel Umtiti avec l’OL en 2016 (Photo by ROMAIN LAFABREGUE / AFP)

En vacances avant la reprise du 6 juillet, Alexandre Lacazette partage cette plage de repos avec Samuel Umtiti. Les deux effectuent ensemble leur préparation individuelle. De quoi forcément relancer les rumeurs sur une future arrivée à l'OL du défenseur.

S’ils voulaient mettre un peu plus le feu aux poudres, ils n’auraient pas pu s’y prendre mieux. Se lançant par médias interposés des appels du pied depuis quelques semaines, Alexandre Lacazette et Samuel Umtiti maintiennent la braise bien chaude quant à un potentiel retour de "Big Sam" entre Rhône et Saône. Ce ne sont pas les dernières publications sur les réseaux sociaux qui vont éteindre cette flamme, bien au contraire.

Il n’y a bien évidemment pas d’interprétation à faire, mais voir le capitaine de l’OL et le défenseur du FC Barcelone parfaire leur condition physique individuelle ensemble avant la reprise a de quoi donner de l’espoir aux supporters lyonnais favorable au retour d’Umtiti.

Enfin les grandes retrouvailles ?

Les deux joueurs sont amis dans la vie et ce n’est pas la première fois qu’ils passent leurs vacances ensemble. L’été dernier, ils avaient déjà partagé ses moments de vacances sans que cela débouche sur la réunion souhaitée sous le maillot lyonnais. Seulement, cette année, la volonté d’Umtiti semble vraiment là, quand bien même il est difficile de savoir sur quel pied danser quant à la position de l’OL sur le dossier. Avec le départ programmé de Castello Lukeba, le club lyonnais va forcément être à la recherche d’un défenseur central gauche. Mais, John Textor a-t-il réellement la même appétence que Jean-Michel Aulas à faire du neuf avec du vieux ?