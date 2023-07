Mercato : l'OL repousse une 2e fois Lorient pour Faivre

Les négociations entre Lorient et l'OL pour Romain Faivre se poursuivent, sans que les deux parties trouvent un accord jusqu'à présent. L'Olympique lyonnais attend plus que la dernière somme proposée.

Lorient, le FC Séville... Ces derniers jours, le joueur lyonnais ayant le plus agité le mercato est sans conteste Romain Faivre, qui sera a priori le premier, ou du moins en bonne position, dans la liste chronologique des futures ventes. La dernière partie de saison de l'ancien Brestois a rehaussé sa cote qui était au plus bas après une période délicate à l'OL, et le club qui l'a relancé, le FCL, espère bien le récupérer pour la reprise.

L'Equipe explique que les Merlus tentent de boucler rapidement le dossier, mais financièrement, cela semble compliqué car l'Olympique lyonnais attend plus ou moins de récupérer sa mise de départ (15 millions d'euros sans les bonus). Or, pour l'instant, la formation morbihannaise n'est pas montée jusqu'à là.

Faivre d'accord avec Lorient

Elle a dernièrement fait une deuxième offre orale de 11 millions d'euros, assortie de quelques primes supplémentaires, repoussée par les Rhodaniens. Faivre lui possède un accord de principe avec les dirigeants bretons, signe de sa volonté de retrouver Lorient afin de poursuivre sur la dynamique de 2023.