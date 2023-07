Rayan Cherki à l’Euro Espoirs avec la France (Photo by MIHAI BARBU / AFP)

Malgré l'ouverture du score de Rayan Cherki, l'équipe de France Espoirs a été éliminée par l'Ukraine en quarts de finale de l'Euro dimanche (1-3).

D'énormes regrets, voilà certainement ce qui habitait les Bleuets dimanche soir après leur défaite contre l'Ukraine en quarts de finale de l'Euro (1-3). Car si la deuxième mi-temps a ressemblé à une lente glissade vers ce qui était devenu inéluctable au fil des minutes, la première période, elle, pouvait laisser espérer.

Cherki encore buteur

Car très vite, Rayan Cherki avait matérialisé la domination de l'équipe de France en sublimant un bon service de Bradley Barcola (1-0,19e). Dans la foulée, les Ukrainiens se voyaient refuser un but pour hors-jeu. Beaucoup plus réalistes ensuite, ils allaient revenir puis prendre l'avantage en deux actions de Moudrik, qui obtenait un penalty, transformé par un coéquipier (32e), avant d'être passeur décisif à la 44e minute (1-2).

Menant au score, l'Ukraine s'est mise dans une configuration pour tenir ce maigre pécule, bien aidée par le manque de créativité offensive de Maxence Caqueret et de ses partenaires, mais également par les hors-jeu de Barcola et Wahi, qui croyait avoir égalisé à la 82e. Elle a finalement entériné définitivement sa qualification pour le dernier carré à la 86e avec une troisième réalisation (1-3).

Pour Sylvain Ripoll et son groupe, il s'agit d'une déception, une de plus, et ce, malgré un effectif dont la qualité individuelle était unanimement reconnue. Néanmoins, les lacunes collectives, déjà perceptives en phase de poules, ont été révélées au grand jour.

Le dernier match de Caqueret en Espoirs

Les Lyonnais (Lukeba, Caqueret, Cherki, Barcola), vont désormais partir en vacances, avant de retrouver l'OL pour préparer la nouvelle saison. On pourra toutefois retenir la satisfaction Barcola, les bons passages de Cherki, ou encore la solidité de Lukeba lors du premier tour, mais cela n'aura pas suffi pour les Bleuets. Capitaine durant la compétition, Caqueret va lui rendre son brassard, afin de laisser la place aux générations 2001 et après, qui voudront tenter de ramener un trophée, ce que leurs ainés n'ont pas réussi à faire depuis 35 ans.