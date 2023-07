OL - Espoirs : 4 Lyonnais et la France en quête de dernier carré

Pour tenter d'éliminer l'Ukraine en quarts de finale de l'Euro Espoirs, Sylvain Ripoll a misé sur un 11 adapté en raison des blessures, avec 4 Lyonnais titulaires.

Compte tenu des (nombreux) blessés et des performances, l'équipe de France Espoirs alignée ce dimanche (21 heures) contre l'Ukraine sera celle la plus logique. Sylvain Ripoll, qui doit se passer de Bafodé Diakité, Loïc Badé, Manu Koné et Michael Olise, s'appuie sur un 11 composé de 4 joueurs de l'OL : Maxence Caqueret, le capitaine, Castello Lukeba, solidement installé en défense, Bradley Barcola, décisif depuis le début de l'Euro, et Rayan Cherki, qui a gagné sa place avec sa prestation face à la Suisse (4-1).

Passer ce cap des quarts de finale

Parmi les autres garçons passés par l'Olympique lyonnais, Amine Gouiri sera à la pointe de l'attaque. Pierre Kalulu lui occupera le couloir droit de l'arrière-garde.

Déjà quart-de-finalistes en 2021, mais battus par les Pays-Bas, les Bleuets veulent cette fois-ci franchir l'obstacle pour défier ensuite dans le dernier carré l'Espagne.

Le 11 français face à l'Ukraine : Chevalier - Kalulu, Simakan, Lukeba, Nkounkou - Caqueret, Thuram, Le Fée - Barcola, Gouiri, Cherki