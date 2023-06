Six joueurs formés à l’OL contre la Suisse, un record en Espoirs

Mercredi, l’équipe de France Espoirs a commencé la rencontre avec six joueurs formés à l’OL Académie. Ce total est un record chez les Bleuets durant un Euro.

C’est ce qui s’appelle vivre par procuration, mais quel bonheur malgré tout. Ils ne veulent pas non plus tirer la couverture uniquement sur eux, mais la victoire contre la Suisse a malgré tout mis en lumière ce qui était déjà vu depuis l’annonce de liste de Sylvain Ripoll. Il y a un vrai accent lyonnais chez les Bleuets et ce n’est pas le match de la qualification qui a dérogé à la règle. Avec quatre buteurs issus de l’Académie sur les quatre buts français, l’OL a été au premier plan à Cluj. Avec Rayan Cherki et Bradley Barcola qui continuent de surfer sur leur deuxième partie de saison et Maxence Caqueret qui empile les actions décisives ces dernières semaines, les joueurs actuels sont à la fête.

Castello Lukeba n’a pas inscrit de but ni délivré de passe décisive, mais il a tenu la baraque comme c’est le cas depuis deux matchs, bien aidé par Pierre Kalulu autre pur produit de Meyzieu. Avec Amine Gouiri auteur du penalty gratté par Cherki, c’est donc un réel festival lyonnais dans cet Euro. D’ailleurs, la rencontre contre la Suisse a marqué un record chez les Bleuets. Avec six joueurs formés au club au coup d’envoi, l’OL est devenu le club le plus représenté en Espoirs au moment de voir l’arbitre donner l’engagement dans un Euro.