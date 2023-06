OL - Espoirs : la complicité lyonnaise au service du collectif

L'équipe de France espoirs s'est qualifiée en s'appuyant sur six joueurs formés à l'OL. Les Gones ont brillé ce mercredi face à la Suisse.

L'équipe de France a réussi son début d'Euro Espoirs. Les Bleuets se sont qualifié en récoltant neuf points sur neuf possibles et en s'imposant comme le véritable favori de cette compétition. Les Français se sont même offert un récital pour leur dernier match de poule face à la Suisse (4-1). Quatre buts inscrits par des joueurs formés à l'OL avec des passeurs décisifs aussi issus de l'Académie lyonnaise.

"Plus de fluidité dans le jeu"

Les Tricolores n'avait jusque-là pas été impressionnants dans le contenu de leurs matchs. Les hommes de Sylvain Ripoll ont joué leur meilleure partition en deuxième mi-temps contre la Suisse. "On a eu plus de fluidité dans le jeu, ça fait plaisir, se félicite le sélectionneur en conférence de presse. Les Lyonnais ? J'apprécie leur coordination technique, leur complicité qui est assez évidente. Pour moi, c'est d'abord un résultat collectif. J'ai vu des choses qui m'ont beaucoup plu."

Titulaire pour la première fois durant cet Euro, Rayan Cherki s'est illustré. À la 75e, il profite d'un une-deux avec Amine Gouiri, avec qui il a joué notamment en Youth League avec l'OL, pour aller marquer d'une frappe puissante. Le Lyonnais s'est ravi de voir ses coéquipiers briller avec lui. "Ça me fait toujours plaisir de les voir marquer, je les connais depuis tellement longtemps, raconte Cherki. On a l'habitude de jouer ensemble et on avait à cœur de se rattraper après la prestation contre la Norvège. Mais, on n'est pas que quatre sur le terrain, on est onze, et on a gagné tous ensemble." Pas question pour les Bleuets de résumer ce succès à l'omniprésence des Gones. Il faudra que toute l'équipe réponde présente contre l'Ukraine, ce dimanche, pour accéder au dernier carré.