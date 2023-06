En déplacement à Portland, dans la nuit de mercredi à jeudi, l'OL Reign s'est imposé 1-0 et fait un grand pas vers les 1/2 finales de Challenge Cup.

La semaine s'annonçait compliquée. Pour l'instant, il n'en est rien. Après un premier déplacement réussi à San Diego, le week-end dernier (2-1), l'OL Reign jouait du côté de Portland, en Challenge Cup. Les joueuses de Laura Harvey avaient l'occasion de prendre le large dans la course à la première place du groupe, synonyme de qualification en 1/2 finales.

Une équipe remaniée

Pour ce match, les deux coachs ont décidé de proposer des équipes remaniées. Auteur d'un doublé lors du dernier match, Bethany Balcer est laissée sur le banc. Toujours privée de Megan Rapinoe, Angelina et Rose Lavelle, Laura Harvey a pu compter sur le retour dans le groupe de Jess Fishlock et Phoebe McClernon. Cette dernière est même rentrée à vingt minutes de la fin.

Après une première mi-temps disputée, l'OL Reign parvient à ouvrir le score grâce à Elyse Bennett peu avant l'heure de jeu (0-1, 56e). Elle inscrit là son deuxième but toutes compétitions confondues depuis son arrivée cette année. Le score n'évoluera plus et la franchise de Seattle gagne chez le leader de NWSL. Une victoire qui permet à l'OL Reign de compter six points d'avance sur le dauphin de sa poule de Challenge Cup, le futur club d'Amandine Henry, Angel City.