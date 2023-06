Remplaçant lors des deux premiers matchs, Rayan Cherki a enfin connu une première titularisation dans cet Euro Espoirs. Contre la Suisse, le joueur de l’OL a provoqué un penalty et marqué un but.

Ses plus fidèles détracteurs appuieront avant tout sur ce point-là. Mercredi soir, Rayan Cherki a fait du Rayan Cherki. Tentant des choses quasi irréalisables, le meneur de l’OL s’est entêté dedans avant de trouver la lumière. Cet entêtement est forcément pointé du doigt, mais sur dix tentatives, l’unique réussite suffit à faire taire tous ces reproches. Cherki est de la trempe de ces joueurs capables de faire lever le stade d’un seul homme. Il le sait, en abuse souvent, mais sait se rendre indispensable.

Dans cet Euro Espoirs, le meneur a su le faire en étant remplaçant. Il ne lui a fallu que soixante minutes cumulées contre l’Italie et la Norvège pour montrer qu’il était une solution aux problèmes offensifs des Bleuets. Sylvain Ripoll l’a "récompensé" mercredi soir avec une titularisation contre la Suisse et Rayan Cherki en a fait bon usage. "Quand tu es un compétiteur, c'est toujours difficile de démarrer sur le banc de touche, mais je suis dans une bonne phase, j'essaie d'apporter au groupe ce que je peux et j'espère que ça a convaincu le coach", a-t-il lâché en lançant un regard à son sélectionneur.

Ce dernier, à l’image de Laurent Blanc, sait manier la carotte et le bâton avec son joueur. Il n’y a qu'à écouter sa blague au moment où Cherki a pris une crampe en conférence de presse - "bizarre, tu n'as pas couru" - pour le comprendre. Piqué au vif depuis le début de l'Euro, le Lyonnais a répondu aux attentes de Ripoll sur le terrain avec un but magnifique et un penalty provoqué et transformé par Amine Gouiri. Une prestation individuelle au service du collectif qui lui a valu le titre de meilleur joueur de la rencontre.