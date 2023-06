L'OL Reign s'impose à San Diego (1-2)

L'OL Reign s'est imposé à San Diego, la nuit dernière (1-2). Les joueuses de Laura Harvey grimpent sur le podium.

La semaine à trois matchs débute à merveille pour l'OL Reign. Opposées la nuit dernière à San Diego, les joueuses de Laura Harvey devaient gagner pour distancer l'adversaire du soir.

Les visiteuses ont soigné leur entame de match. Sur un centre de Quinn, Bethany Balcer devance de la tête, une anticipation hasardeuse de la gardienne de San Diego (0-1, 8e). Les Californiennes poussent, mais ne parviennent pas à égaliser et l'OL Reign rentre aux vestiaires avec un but d'avance. Dès le début de la seconde mi-temps, Alex Morgan réalise un super travail avant de servir parfaitement Jaedyn Shaw qui remet les deux équipes à égalité (1-1, 47e). Très remuante, l'ancienne Fenotte manque même un face-à-face, remporté par la gardienne Phallon Tullis-Joyce. Quelques minutes plus tard, Bethany Balcer marque une seconde fois de la tête sur un centre de Sofia Huerta (1-2, 77e). Les occasions se multiplient pour les locales, mais leur manque de réalisme coûte cher. Elles finiront même à 10 après l'expulsion de Kailen Sheridan dans les dernières minutes.

Une victoire très importante pour l'OL Reign dans la course aux deux premières places. La franchise de Seattle revient à deux points du leader, Portland, prochain adverse en Challenge Cup, ce jeudi.