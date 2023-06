Dejan Lovren a une nouvelle fois été condamné pour faux témoignage avec son coéquipier en sélection, Luka Modric.

Selon l'AFP, Dejan Lovren et Luka Modric sont accusés par la justice croate de faux témoignages. Les faits se seraient déroulés en 2017. Les internationaux avaient déjà été inculpés pour le même motif en 2018. Alors que l'équipe du damier sortait d'une Coupe du monde réussie, les charges qui pesaient sur les deux vice-champions du monde avait été abandonné quelques mois plus tard.

Lovren interrogé sur son transfert à l'OL

Ces accusations ont lieu dans le cadre d'un grand procès pour corruption qui a secoué le football croate, il y a six ans. Le Lyonnais aurait livré un faux témoignage aux autorités, au cours d'une affaire accusant notamment Zdravko Mamic, ancien dirigeant du Dinamo Zagreb. Le défenseur avait été interrogé au tribunal d'Osijek pour évoquer son contrat avec le club croate et son transfert à l'OL en 2010.

Ce procès avait donné lieu à la condamnation de Zdravko Mamic pour détournement de 15 millions d'euros, ayant causé un préjudice de 1,5 million d'euros à l'État croate. Condamné à six ans et demi de prison, l'ancien dirigeant du Dinamo Zagreb s'est exilé en Bosnie. Dejan Lovren risquerait donc six mois à cinq ans de prison, peine encourut pour « délit pénal de faux témoignage » en Croatie.