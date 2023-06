L’OL continue sa descente au classement UEFA

Cruelle désillusion pour les joueurs de l’OL défait contre l’OM (1-2) / (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Sans Coupe d’Europe lors de la saison écoulée et avec un scénario similaire pour le prochain acte, l’OL continue de descendre dans la hiérarchie européenne. Le club lyonnais est aujourd’hui 37e.

Qu’il est loin le temps où l’OL faisait peur à l’Europe entière. Le club lyonnais n’a jamais gagné la Ligue des champions dans son histoire, mais avait eu le mérite de se forger une jolie réputation à travers le Vieux Continent. Tomber sur l’OL était l’assurance d’un match compliqué pour les cadors européens, voire presque d’élimination au milieu des années 2000. Ce temps est révolu, d’autant plus que le demi-finaliste de la Ligue des champions 2020 ne joue plus la Coupe d’Europe.

Jean-Michel Aulas n’a jamais hésité à mettre en avant la présence continue de l’OL sur la scène européenne pendant 20 ans, mais c’est désormais de l’histoire ancienne. Depuis trois ans, les absences sont bien plus nombreuses que les présences. Le parcours en Ligue Europa durant l’exercice 2021-2022 a été le seul sur les quatre dernières saisons, en comptant 2023-2024.

Rennes n'est qu'à dix places de l'OL

En plus des difficultés pour attirer des jours entre Rhône et Saône, ces absences se paient forcément dans la reconnaissance européenne. Quand l’OL faisait a minima partie du Top 15 en Europe, il en est aujourd’hui bien loin. À l’issue de la campagne européenne 2022-2023, le club rhodanien pointe à la 37e place du classement UEFA des clubs. Très loin de ses standards d’antan. Preuve de ce déclassement, le Stade Rennais, qui enchaîne les présences en Europe ces dernières saisons, pointe à la 47e place. Il y a encore une marge entre les deux clubs français, mais le fossé d’un temps n’est plus aussi large en 2023.