Maghnes Akliouche et Castello Lukeba lors d’OL – Monaco en mai 2023 (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Si Cherki, Gouiri ou Barcola sont sous le feu des projecteurs durant cet Euro Espoirs, Castello Lukeba brille, plus discrètement.

Mercredi soir, après une démonstration de l'équipe de France face à la Suisse (4-1), les caméras d'Europe était braquées sur les joueurs offensifs français. Auteurs d'une belle prestation, Rayan Cherki, Amine Gouiri et Bradley Barcola ont convaincu le public. Ce n'est pourtant pas sans mal que les Bleuets sont parvenus à gagner leur ticket pour les 1/4 de finales. Les joueurs de Sylvain Ripoll s'en sont souvent remis à l'homme providentiel de la défense française, Castello Lukeba.

Deux retours salvateurs contre l'Italie

Lors du premier match contre à l'Italie, le défenseur lyonnais se montre, comme à son habitude, très solide. Dans les dix dernières minutes, il réalise un retour salvateur alors que Fabio Miretti se présentait seul face à Lucas Chevalier. Associé à Loïc Badé, il voit son coéquipier se faire expulser, en retard sur Gnonto qui se dirigeait vers le but. Dans le temps additionnel, c'est encore le Gone qui dégage, du ventre, un ballon qui trainait sur la ligne de but. Si celui-ci semblait bien rentré, Castello Lukeba a eut le mérite de maintenir l'ambiguïté. "Franchement, ça se passe vite. Je vois que le ballon touche le poteau. J’essaye de la sortir, mais en tout cas, je ne fais pas main, a-t-il confié au micro de RMC. Ça, c'est sûr, c’est avec le ventre que je la stoppe. Apparemment, la balle serait rentrée, mais malheureusement, il n’y a pas de goal-line technology, donc c’est difficile pour les arbitres. Heureusement, aujourd’hui, ça nous a profité."

De précieux points gagnés

Contre la Norvège, rebelote. Il fait partie des quatre joueurs titulaires face à l’Italie qui conservent leur place dans la composition de Sylvain Ripoll. Le jeune joueur de 20 ans n'est pas très sollicité durant la quasi-totalité du match. Mais, quand tout s'emballe, Castello Lukeba sait répondre présent. Lors d'une ultime tentative des Scandinaves pour revenir au score, le défenseur français est sur la ligne pour repousser ces assauts.

Deux retours salvateurs qui permettent à l'équipe de France de conserver la victoire à deux reprises. Les Bleuets ont donc pu aborder leur dernier match face à la Suisse sereinement. Les attaquants français ont pu s'exprimer et faire parler leur talent. Si l'euphorie offensive des Bleuets a fait oublier les performances de Castello Lukeba lors des premières rencontres, pas sûr, néanmoins, que cette amnésie ne traverse la frontière allemande pour atteindre Leipzig.