Auteur d’une nouvelle prestation remarquée avec les Espoirs, Castello Lukeba est conscient de sa marge de progression. Le défenseur de l’OL veut devenir plus méchant sur l’homme.

Il a décidément choisi le bon moment pour se mettre en évidence. S’il n’a pas fait une mauvaise saison avec l’OL, Castello Lukeba a néanmoins été sujet à des erreurs que l'on ne lui avait pas connues lors de sa première saison. En l’espace de deux matchs avec les Espoirs, le défenseur lyonnais a montré qui était le patron de l’arrière-garde française. Déjà auteur d’un match solide contre l’Italie (2-1) lors du premier match de l’Euro U21, Lukeba a remis ça dimanche face à la Norvège (1-0). Comme trois jours auparavant, il s’est mué dans la peau du sauveur en toute fin de match.

Encore un sauvetage en fin de match

À la 94e minute, le défenseur lyonnais a sauvé sur sa ligne un tir norvégien et permis aux Espoirs de gagner un deuxième match de suite dans la compétition. Ces performances en sélection ne risquent pas de faire retomber l’intérêt de ces derniers jours de certains clubs européens comme le RB Leipzig. Satisfait de ces six points et d’un grand pas fait vers la qualification pour les quarts de finale de l’Euro, Castello Lukeba s’est montré plus sévère avec sa prestation, conscient de ses axes de progression. "Il y a encore plusieurs domaines où je dois progresser. Je dois être plus agressif, sortir sur l’attaquant, a-t-il confié sur beIN Sports. Je pense que je peux gagner encore plus de duels dans le jeu aérien. Je peux être plus méchant, c'est surtout ça."

Avec Dejan Lovren, il a pourtant eu un partenaire de jeu expert en la matière ces six derniers mois.