Avec deux concerts organisés vendredi et samedi, Mylène Farmer a presque fait carton plein. Plus de 90 000 spectateurs ont pris place dans les travées du Parc OL.

Il n’y a plus de football à Décines depuis maintenant un mois. Cependant, ce n’est pas pour autant que le Parc OL ne continue pas de tourner à plein régime. Le temps des vacances n’est pas pour tout de suite pour l’enceinte décinoise et sera de toute façon de courte durée avec la reprise de la Ligue 1 le week-end du 13 août. En attendant que les joueurs de Laurent Blanc reprennent possession des lieux, le Parc OL s’est mis en mode concert depuis un peu plus de trois semaines avec les venues de Depeche Mode et Muse. Vendredi et samedi, ce fut au tour de Mylène Farmer de faire escale dans la capitale des Gaules pour une double dose de concerts.

Si elle truste bien moins les sommets des hit-parades depuis quelques années, la chanteuse peut toujours compter sur le soutien indéfectible de ses fans. Pour ces deux dates à Décines de la tournée "Nevermore", Mylène Farmer a réussi à attirer pas moins de 93 000 spectateurs au Parc OL. Cela ne suffit toujours pas à battre le record du stade avec les 72 561 personnes venues prendre place pour l’unique concert d’Indochine à l’été 2022, mais à 61 ans, la chanteuse française fait toujours autant recette.