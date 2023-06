Alexandre Lacazette a été élu "meilleure recrue" dans un sondage réalisé par la Ligue sur ses réseaux. Il devance sur le fil Loïs Openda.

Alexandre Lacazette est la "meilleure recrue" de Ligue 1. Lors d'un sondage réalisé par la Ligue de Football, le Lyonnais a été choisi par les suiveurs du championnat pour ce titre récompensant le meilleur joueur arrivé durant le dernier mercato estival. Le Guadeloupéen finit premier de cette enquête d'opinion en récoltant 43% des voix. Il devance ainsi le Lensois Loïs Openda auteur de 21 buts et 4 passes décisives cette saison qui a convaincu 36% des suiveurs de Ligue 1. Plus loin derrière, Rémy Cabella et Thijs Dallinga terminent donc respectivement troisième et quatrième avec 11% et 10% des votes.

Un retour marquant

Grand absent de la cérémonie des trophées UNFP, Alexandre Lacazette peut se réjouir d'avoir la reconnaissance qu'il mérite hors de Lyon. Le capitaine de l'OL a inscrit 27 réalisations cette saison, titillant Kylian Mbappé au classement des buteurs. Décisif, il a aussi inscrit 41% des buts de son équipe. Les Lyonnais se sont d'ailleurs souvent reposés sur les exploits de leur buteur. L'OL espère que son attaquant reconduira ses performances pour aider le club à retrouver l'Europe.