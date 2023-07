Pour son troisième match et dernier match avec Botafogo, Claudio Caçapa a réussi ses débuts en Copa Sudamericana. Sous les yeux de John Textor, le club brésilien s’est imposé (0-2) sur la pelouse d’une D2 argentine.

Santiago Cucci nous l’avait confirmé, John Textor est un mordu de football. Les supporters lyonnais aimeraient sûrement le voir un peu plus entre Rhône et Saône mais c’est avant tout du côté de Botafogo que le patron d’Eagle Football le prouve. Dernier exemple en date dans la nuit de mercredi à jeudi. Alors que le club brésilien se déplaçait sur la pelouse de Patronato, formation de deuxième division argentine, pour le 16e de finale aller de Copa Sudamericana, Textor a fait son apparition dans les travées rustiques du stade argentin, le tout sous la pluie. C’est donc aux premières loges et avec un grand sourire que l’Américain a assisté à la victoire de son équipe.

L’ayant déjà félicité sur les réseaux sociaux lors de son premier succès avec Botafogo, John Textor a pu le faire de vive voix mercredi et dire tout le bien qu’il pensait à Claudio Caçapa. Avec l’intronisation de Bruno Lage sur le banc carioca juste avant le match, l’entraineur adjoint de l’OL a donc signé un troisième succès (0-2) en trois matchs dirigés avec Botafogo. 100% de victoires qui risque de donner des idées à Caçapa dans son envie d’être coach principal au moment de passer la main au coach portugais.