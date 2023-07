OL - Mercato : Alvero était "une vraie opportunité de marché"

Première recrue de l’OL cet été, Skelly Alvero a également la première signature de Matthieu Louis-Jean comme directeur du recrutement. L’ancien milieu de Sochaux cochait toutes les cases souhaitées par Laurent Blanc.

Pendant que Sochaux vit des heures sombres avec une relégation confirmée en National et le spectre d’un dépôt de bilan, Skelly Alvero vit lui des émotions bien différentes. Il est un joueur de l’OL depuis maintenant une semaine et apprivoise son nouvel environnement du côté des Pays-Bas. Présent dans le groupe de 27 joueurs retenus pour le stage, le milieu de terrain se fond dans la masse et apprend les rudiments d’une formation de l’élite. La première recrue estivale de l’OL est aussi la première de Matthieu Louis-Jean depuis son intronisation comme directeur de la cellule de recrutement.

"C'est un profil d'avenir"

Cette signature, certes enclenchée depuis six mois, a été validée par MLJ qui suivait Alvero de son temps à Marseille. Le recrutement du natif de Stains a été une opportunité de marché, entre difficulté économique de Sochaux et bon de sortie. Surtout, il répondait à la plupart des critères voulus par Laurent Blanc pour son entrejeu. "C’était un des meilleurs prospects de la Ligue 2 la saison dernière avec des caractéristiques bien précises comme on cherchait à l’OL, a noté Louis-Jean sur la chaîne du club. Un joueur avec de la taille, des qualités athlétiques fortes, mais surtout un profil qui puisse intégrer le projet de jeu de Laurent (Blanc) et être fort dans les duels. C’est un profil d’avenir, on sait que l'on peut lui donner du temps."

Néanmoins, Skelly Alvero ne semble pas être réduit à un simple faire-valoir pour cette première année. Son profil doit lui ouvrir certaines opportunités qu’il doit saisir comme Johann Lepenant a pu le faire l’été dernier.