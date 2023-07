OL : Mata veut jouer un rôle de grand frère

Arrivé il y a quelques jours à l’OL, Clinton Mata semble déjà s’être fondu dans le groupe lyonnais et prêt à jouer son rôle. Celui de mentor pour Saël Kumbedi et les plus jeunes de l’effectif.

Il a eu le droit à son bizutage musical en ce début de stage. Arrivé il y a quelques jours à l’OL, Clinton Mata a dû pousser la chansonnette devant l’ensemble de l’effectif lyonnais. Une façon de complètement briser la glace pour se fondre totalement dans son nouvel environnement. L’acclimatation ne donne pas l'impression d'avoir été un problème pour le latéral, qui a salué les rôles joués par Alexandre Lacazette ou encore Corentin Tolisso mercredi dans un live Instagram organisé par le club.

Lui-même paraît déjà investi dans une mission toute naturelle pour lui, celle de grand frère, que ce soit avec Saël Kumbedi ou les autres jeunes du groupe retenu par Laurent Blanc pour la dizaine de jours aux Pays-Bas. "J’ai été jeune aussi, on m’a dit ce qu’il fallait faire et ne pas faire donc j’essaye de rendre la pareille maintenant. Mais, c’est comme tout, si tu écoutes, que tu travailles, ça va forcément porter ses fruits."

"J'ai occupé ce rôle à Bruges et Genk"

Sourire aux lèvres, Clinton Mata se satisfait d’avoir intégré "un bon groupe, qui vit bien et qui écoute même s’il est jeune." Impressionné notamment par Achraf Laaziri parmi les plus jeunes joueurs de l’OL, l’Angolais sait que son rôle sera avant tout de chaperonner Kumbedi sur le couloir droit de la défense. Un rôle qu’il connait par cœur et qui semble lui plaire. "La concurrence sera très saine. Il est très jeune, je le considère comme mon petit frère, mon but est d’aider à le faire progresser. J’ai occupé ce rôle à Bruges, à Genk avec Joakim Mæhle. Au fil du temps, il a commencé à grandir, on se poussait à chaque fois et ça a été bénéfique pour tous les deux. Il a signé à l’Atalanta Bergame depuis et l'on est toujours en contact."

Décrit comme un soldat à la mentalité positive en Belgique, Clinton Mata semble déjà faire honneur à sa réputation après seulement quelques jours à l’OL.