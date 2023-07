France Football a réalisé son traditionnel classement des meilleurs joueurs français de la saison. Lacazette figure à la septième place.

Les joueurs français brillent de mille feux dans leur pays ou à l'étranger. L'un d'entre eux à illuminer la saison bien terne de l'OL. Alexandre Lacazette n'a pas manqué son retour sur ses terres, cette saison. À l'image de son quadruplé face à Montpellier, les performances du Guadeloupéen ont marqué le paysage du football français. L'attaquant de 32 ans est 7e au classement du joueur français « France Football ».

Mbappé lauréat 2023

Alexandre Lacazette termine derrière de beaux noms. En haut de ce classement, on retrouve Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann. Ils sont suivis par Mike Maignan, Rendal Kolo-Muani et Christopher Nkunku. Ce classement est réalisé notamment par des anciens lauréats qui désignent chacun leur podium. Ngolo Kanté, Antoine Griezmann, Thierry Henry et Laurent Blanc ont placé le Lyonnais dans leur top 3 cette année. Une reconnaissance de quelques grands joueurs de l'Équipe de France pour celui qui fait partie des meilleurs buteurs européens cette saison. Pas nommé parmi les meilleurs joueurs de Ligue 1 lors des trophées UNFP, cette 7e place met une nouvelle fois en avant la superbe saison du capitaine de l'OL.