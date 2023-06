Lacazette (OL) dans le Top 5 des meilleurs buteurs européens

Alexandre Lacazette (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avec la finale de la Ligue des champions samedi, le football européen a refermé le livre de la saison 2022-2023. Avec 31 buts toutes compétitions confondues, Alexandre Lacazette fait partie des meilleurs buteurs du Top 5 européen.

Cette saison européenne des clubs s’est donc refermée sur une victoire de Manchester City en finale de la Ligue des champions. Avec le succès des Citizens, l’exercice 2022-2023 est désormais clos et l’heure aux rassemblements nationaux. C’est également le temps de faire le bilan et notamment dans la course aux meilleurs buteurs. Devancé par Kylian Mbappé en Ligue 1, Alexandre Lacazette a malgré tout fait fort cette saison.

Sans Coupe d’Europe à jouer et avec seulement cinq matchs de Coupe de France en plus des 38 journées du championnat, le capitaine lyonnais a réussi à faire fructifier son temps passé sur les terrains. Il est d’ailleurs le seul avec Jonathan David (LOSC) à ne pas avoir participé à l’Europe dans le top 15 des meilleurs buteurs en Europe cette saison.

A égalité avec Osimhen et Benzema

Avec 31 buts inscrits toutes compétitions confondues, Lacazette n’est pas loin d’avoir fini sur le podium. S’il partage la cinquième place avec Victor Osimhen (Naples) et Karim Benzema (Real Madrid), le numéro 10 lyonnais n’a terminé qu’à deux buts de Robert Lewandowski (Barcelone), troisième meilleur buteur dans les cinq grands championnats. Avec un Erling Haaland intouchable avec ses 52 buts et Kylian Mbappé en embuscade (41), Alexandre Lacazette n’a pas à rougir de cette saison individuelle. Il est juste dommage que collectivement, l’embellie n’a pas suivi.

Le classement des meilleurs buteurs dans le Top 5 européen :

1 - Haaland (52, Manchester City)

2- Mbappé (41, PSG)

3 - Lewandowski (33, FC Barcelone)

4 - Kane (32, Tottenham)

5 - Osimhen (31, Naples)

- Lacazette (31, OL)

- Benzema (31, Real Madrid)

8 - Salah (30, Liverpool)

- Rashford (30, Manchester United)

10 - Lautaro (28, Inter Milan)

11 Jonathan David (26, Lille)

12 Ben Yedder (25, Monaco)

13 - Nkunku (23, RB Leipzig)

- Kolo Muani (23, Eintracht Francfort)

- Vinicius (23, Real Madrid)