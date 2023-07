OL - Mercato : le dossier Tapia n'est pas clos

Renato Tapia lors de Mexique – Pérou (Photo by RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Si la piste menant à Renato Tapia se serait refroidi ces derniers jours, l'OL discute toujours avec le milieu de terrain péruvien.

Tout semblait pourtant bien ficelé. Après Skelly Alvero et Clinton Mata, arrivés de Sochaux et Bruges, l'OL était tout proche d'enchaîner en négociant avec Renato Tapia, quelques heures plus tard. Déniché par Matthieu Louis-Jean grâce à un travail de data, le milieu de terrain cochait toutes les cases pour devenir la sentinelle tant recherchée par Laurent Blanc. Profil plutôt défensif et expérimenté, le joueur de 27 ans ne dispose plus que d'une seule année de contrat avec le Celta Vigo.

Des discussions toujours en cours

Pourtant, près d'une semaine plus tard, l'OL n'a toujours pas bouclé le transfert de Renato Tapia. Si dans un premier temps, les sanctions prononcées par la DNCG ont été désignés comme étant la cause de ce stand-by, il n'en est rien. Évoluant en Liga depuis trois ans, l'international péruvien (79 sélections) serait en passe d'obtenir la nationalité espagnole. Pour cette raison, le champion des Pays-Bas 2017 aurait donc revu ses intentions et souhaiterait rester une saison de plus à Vigo.

L'OL n'a toutefois pas l'intention de laisser tomber. Selon Le Progrès, des discussions seraient toujours en cours entre Renato Tapia et la direction lyonnaise qui voudraient le convaincre de rejoindre le Rhône. Le dossier n'est donc pas encore fermé.