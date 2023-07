Juninho (ex-OL) maître artificier de la Ligue 1

Retraité des terrains depuis 2014, Juninho a martyrisé plus d’un gardien au cours de sa carrière. Avec 30 coup-francs en Ligue 1, l’ancien de milieu de l’OL est celui qui en a le plus inscrit dans l’histoire du championnat.

Quoi de mieux qu’un maitre artificier en ce vendredi 14 juillet. Quand la plupart des villes de France se préparent pour le grand spectacle pyrotechnique de la soirée pour ceux qui n’ont pas pris un peu d’avance, la saison de l’OL reprend officiellement en ce jour férié. À 19h, les joueurs lyonnais affrontent une équipe amateur, De Treffers, aux Pays-Bas pour lancer leur série de cinq matchs amicaux jusqu’au 5 août.

Sur la pelouse néerlandaise, l’OL ne pourra pas compter sur un expert des coup-francs. Depuis les départs successifs de Nabil Fekir et Memphis Depay, le club lyonnais a du mal dans l’exercice. Thiago Mendes en a bien réussi un contre Angers la saison dernière, mais le Brésilien a mis les voiles vers le Qatar ces derniers jours.

Six coup-francs en 2004-2005, un record

Il semble loin le temps où les supporters lyonnais se permettaient de ne pas trembler pendant un match serré, conscient que Juninho pouvait débloquer la situation à n’importe quel moment. Entre 2001 et 2009, le milieu a fait trembler les filets à 30 reprises dans cet exercice. D’après les statistiques de la Ligue 1, il est tout simplement le meilleur tireur de coup-francs de l’histoire du championnat et de très loin.

Réduit par de nombreux observateurs à cet exercice, Juninho devance Franck Sauzée (18) et une autre idole de l’OL, Alain Caveglia avec 16 coup-francs directs avec le club lyonnais, Le Havre et Sochaux. Les deux Lyonnais se partagent d’ailleurs la palme de ceux ayant inscrit le plus de coup-franc dans une même saison. Six en 2004-2005 pour le Brésilien et en 1996-1997 pour l’actuel recruteur.