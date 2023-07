OL : la concurrence va "rendre meilleures" Endler et Benkarth

Nouvelle doublure de Christiane Endler, Laura Benkarth compte bien pousser la Chilienne dans ses retranchements. Pour le bien de l’OL avec deux gardiennes compétitives.

Il y a eu du changement chez les gardiennes de l’OL cet été. Christiane Endler est toujours là, mais elle a vu partir Emma Holmgren et Alyssia Paljevic, tout comme l’entraîneur au poste Christophe Gardié. Autant de départs qui ont poussé les Fenottes à se renforcer avec l’arrivée de Simon Pouplin pour la casquette de coach et celle de Laura Benkarth. L’Allemande a signé pour deux saisons avec l’OL et arrive dans la position de doublure.

Mais, ne comptez pas sur elle pour rester les bras croisés et observer Endler enchaîner les matchs. "La concurrence est toujours là dans les grands clubs et je l’apprécie parce que ça te pousse pour progresser, a-t-elle déclaré lors de sa présentation. Mais, ça doit toujours rester sain et positif parce que l'on est une équipe, il faut se battre l’une pour l’autre sur le terrain et en dehors et s’aider les unes les autres à grandir."

Benkarth a pris conseils auprès de Däbritz

À 30 ans et après toute une carrière en Allemagne, Benkarth va donc découvrir la France et la D1 féminine. Double championne nationale avec le Bayern Munich, la gardienne compte bien remplir son armoire à trophées dans les 24 prochains mois. Le pedigree de l’OL a forcément fini de convaincre une joueuse qui n’était plus vraiment le choix numéro 1 en Bavière.

Et si l’image du club lyonnais dans le foot féminin ne suffisait pas, Saki Kumagai, qui évoluait au Bayern Munich la saison dernière, et Sara Däbritz se sont chargées de jouer les VRP. "J’ai beaucoup parlé avec Sara, car j’ai joué avec elle à Fribourg et au Bayern Munich et en sélection. Elle a dit des choses très positives, que le club était très professionnel, que l’équipe est très cool, qu’elles s’amusent beaucoup ensemble et dans le même temps, qu’elles gagnent beaucoup de titres."