Finaliste du dernier Euro, l’Allemagne fait partie des favoris pour la Coupe du monde féminine 2023. Sara Däbritz, cadre de la sélection, rêve d’un premier titre mondial avec son pays.

Elles sont dans la position qu’elles préfèrent le plus. Celle d’une nation qui avance presque à pas feutrés malgré l’expérience qu’elle dégage. Pour cette Coupe du monde 2023, l’Allemagne n’est pas forcément la formation qui arrive en première quand il s’agit de citer les candidats au titre mondial le 20 août prochain. Ce n’est pas pour déplaire aux Allemandes qui aiment déjouer les pronostics. Les finalistes du dernier Euro 2022 font partie de ces équipes sur lesquelles chaque nation souhaite éviter tomber au moment des phases finales. L’équipe de France féminine en a fait l’expérience l’été dernier en demi-finale de l’Euro et ce sentiment sera de nouveau de retour à partir du 20 juillet. Si Dzsenifer Marozsan a pris sa retraite juste avant le tournoi, Sara Däbritz sera bien présente en Australie.

Vainqueure de l'Euro et des Jeux Olympiques

Déjà sacrée à l'Euro en 2013 et aux JO en 2016, la milieu de l’OL est l’une des cadres de la sélection allemande et rêve en grand pour ce Mondial. Vainqueur en 2003 et 2007, la Die Nationalelf n’a pas fait mieux que 4e sur les trois dernières éditions. Il y a donc une certaine revanche à prendre, surtout après l’échec à l’Euro. "Bien sûr, le rêve est de gagner la Coupe du monde. Nous savons qu’il y a beaucoup de nations favorites cette année et que beaucoup d’équipes peuvent se battre pour le titre final, a déclaré Däbritz lors du rassemblement. C’est pourquoi on veut profiter de ce temps de préparation pour se mettre dans les meilleures dispositions pour le tournoi. Ensuite, on va y aller étape par étape, mais bien sûr, on espère rentrer en Allemagne avec le titre en poche."

Il faudra déjà sortir du groupe composé du Maroc, de la Colombie et de la Corée du Sud. Pas la plus dure des mises en route…