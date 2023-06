Libre de s'engager où il le souhaitait en 1991, Corentin Martins raconte comment Jean-Michel Aulas a tenté de le convaincre de signer à l'OL.

En 1991, après avoir accroché une onzième place en première division, le Brest Armorique tombe en liquidation judiciaire. Corentin Martins est alors libéré de son contrat et peut s'engager où il souhaite. L'un des meilleurs joueurs du club breton est très convoité. Il donne rapidement sa parole à l'AJ Auxerre de Guy Roux. Le président lyonnais, lui aussi intéressé, ne s'avoue pas vaincu et sort le grand jeu pour tenter de convaincre le joueur. "Jean-Michel Aulas à l’époque, fait venir son avion privé, vient me chercher à Brest, et me faisait visiter les installations de l’OL avec mon épouse, raconte Corentin Martins dans le Podcast des Légendes. On fait deux jours sur place, il me disait que le contrat que j’avais signé avec Auxerre n’était pas réglementaire et valable et que je pouvais encore tout à fait signer à l’OL."

Des primes en plus...

Le jeune Brestois décide de ne pas accepter l'offre du club. Cependant, il en faudra plus pour décourager JMA. "Il revient en avion privé de nouveau, et là, il me double mon salaire, me donne des primes en plus… Je dis non parce que j’ai donné ma parole à Auxerre." Jean-Michel Aulas avait eu l'œil. En 1993, Corentin Martins devient international (14 sélections) avant de devenir champion de France en 1996 avec les Bourguignons. L'OL parviendra à gagner son premier titre de champion près de 10 ans plus tard. Le premier d'une longue série.