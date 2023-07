Thiago Mendes face à Amine Harit lors d’OM – OL (Photo by Christophe SIMON / AFP)

Sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OL, Thiago Mendes quitte finalement le club lyonnais dès cet été. Le milieu de terrain brésilien s’est engagé deux ans avec le club qatari d’Al-Rayyan.

Un départ de plus cet été à l’OL. Après avoir eu toutes les difficultés du monde la saison dernière à se débarrasser de certains joueurs, le club lyonnais est plutôt sur une bonne dynamique depuis un mois. En plus des trois joueurs libres (Aouar, Boateng, Dembélé), la direction lyonnaise a vu quatre autres joueurs prendre la poudre d’escampette.

Thiago Mendes est désormais le huitième. Après 143 matchs joués sous le maillot de l’OL depuis son arrivée en 2019, le milieu de terrain file du côté du Qatar. Le Brésilien s’est en effet engagé deux ans avec le club d’Al-Rayyan, où a officié Laurent Blanc quelques mois avant son arrivée dans la capitale des Gaules.

Acheté 22 millions d'euros en 2019

Ayant prolongé la saison dernière jusqu’en 2025 et malgré 34 matchs en 2022-2023, Thiago Mendes était un des candidats à un départ, en raison notamment d’un salaire conséquent (environ 300 000 mensuels). Cette fin de collaboration était d’autant plus souhaitée avec l’arrivée de Skelly Alvero en provenance de Sochaux et le bouchon qui était en train de se créer dans l’entrejeu lyonnais.

Débarqué de Lille contre un chèque de 22 millions d’euros en 2019, Thiago Mendes n’aura pas eu le rendement espéré. S’il a réussi à inverser quelque peu la tendance lors de ses deux dernières années, il n’a jamais justifié le montant de son transfert. Néanmoins, l’OL réussit à limiter une partie de la casse, en récupérant cinq millions d’euros dans le transfert.