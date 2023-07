Titulaire à la pointe de l’attaque des Bleues contre l’Irlande (0-3) jeudi, Eugénie Le Sommer s’est montrée décisive avec un but. La joueuse de l’OL avoue malgré tout que la France peut faire mieux.

Et de 89 pour Eugénie Le Sommer ! Jeudi à Dublin, l’attaquante a pris encore un peu plus de distance avec Marinette Pichon. Devenue meilleure buteuse de l’histoire de l’équipe de France avant sa mise au ban ces dernières années, la Lyonnaise compte désormais huit longueurs d’avance sur son ainée. Contre l’Irlande (0-3), la joueuse de l’OL a fait le break dans les arrêts de jeu de la première minute et confirmée sa renaissance en Bleues sous Hervé Renard.

Titulaire à la pointe de l’attaque française, Le Sommer n’a pourtant pas vécu un amical des plus plaisants. "Ça fait plaisir de marquer ce (jeudi) soir. Le plus important, c'était la victoire et la manière sur la deuxième période. Ça a été une première période difficile, elles jouaient à cinq derrière, je me suis retrouvée assez esseulée avec les trois défenseures axiales, a-t-elle avoué dans des propos rapportés par L’Équipe. On a rectifié le tir en seconde période. Il faut aussi avouer qu'elles nous ont imposé des duels. Il a fallu que l'on réponde."

Un dernier amical contre l'Australie

Face au défi physique imposé par les Irlandaises, l’équipe de France a eu du mal à mettre la machine en route, mais les deux buts en fin de première période ont évité aux Bleues de vivre un deuxième acte semblable. À quinze jours de l’entrée en lice dans la Coupe du monde, Hervé Renard et ses joueuses ont encore du pain sur la planche même si le résultat n’était pas le but premier recherché. "L'objectif est de pouvoir faire face à beaucoup de situations. Ce (jeudi) soir, c'était un défi physique, on voit différents styles de jeu, c'est bien de pouvoir prendre des informations et savoir répondre à ça. On sait qu'au Mondial, on peut jouer plusieurs styles différents." Avant la Jamaïque le 23 juillet, les Bleues joueront un dernier amical contre l'Australie d'Ellie Carpenter.