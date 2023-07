Alexandre Lacazette après son but contre Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Interrogé par le podcast Football, Business & Chill, Alexandre Lacazette a raconté comment il a vécu son premier but au Parc OL.

Le 9 janvier 2016, l'OL jouait son premier match dans son nouveau stade. Pour l'occasion, les Lyonnais accueillent Troyes pour la 20e journée de Ligue 1. Cette rencontre est aussi la première à domicile de Bruno Genesio à la tête de l'OL. Il succède à Hubert Fournier, licencié quelques semaines auparavant. Au coup d'envoi, les Gones pointent à la 9e place du classement.

Premier lion à rugir au Parc OL

Dans le onze de départ, sept joueurs sont formés au club. Parmi eux, Alexandre Lacazette qui ouvre le score à la 18e minute de jeu. Au moment de battre le gardien troyen, Paul Bernardoni, le Lyonnais de naissance marque le premier but de l'histoire du Parc OL. "Je suis conscient d'avoir gravé mon nom dans le marbre, raconte-t-il au micro de Football, Business & Chill. Dès qu'il y a eut le lancement du stade, c'était un objectif pour moi."

Un objectif assumé

Un objectif qu'il avait fait savoir à ses coéquipiers qui, selon lui, auraient tout fait pour lui permettre d'atteindre sa quête. "Je voulais être le premier buteur. Tout le monde le savait, le club, les joueurs, se souvient l'international français... Si tu regardes les ralentis, des fois, on me donne le ballon alors que c'est impossible que je puisse l'avoir. J'étais déjà conditionné à marquer ce but."

Le Guadeloupéen parvient finalement à inscrire son but après seulement 18 minutes de jeu. "En plus, je revenais de blessure, donc je savais que je n'avais qu'une heure pour marquer. Clément Grenier me fait une belle passe et je finis." L'OL remporte ce match 4-1 grâce à des réalisations de Rachid Ghezzal, Jordan Ferri et Claudio Beauvue. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club n'a, quant à lui, pas fini de faire trembler les filets de son stade.