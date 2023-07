OL - Mercato : Strasbourg se positionne aussi sur Faivre

Après Lorient, le FC Séville ou encore Monaco, Romain Faivre fait l’objet d’une nouvelle sollicitation. Le joueur offensif de l’OL plairait à Patrick Vieira et Strasbourg.

Jeudi matin, il était bien présent à la reprise de l’entraînement à Décines. Après six mois du côté de Lorient, Romain Faivre a retrouvé l’OL et ses installations. Pour combien de temps ? Sous contrat jusqu’en 2026 avec le club lyonnais, Faivre fait partie du groupe lyonnais et pourrait apporter sa pierre à l’édifice dans la rotation de Laurent Blanc. Seulement, le joueur offensif a besoin de jouer et les courtisans, nombreux, poussent à croire à un départ d'ici à la fin août. Néanmoins, cela devrait se régler bien avant aussi bien pour Romain Faivre que pour l’OL.

L'OL peut-il toucher plus que 15 millions d'euros ?

Depuis l’ouverture du marché des transferts, l’ancien Brestois ne laisse pas insensible, notamment en Ligue 1. Lorient et Régis Le Bris qui ont eu le joueur lors du dernier semestre souhaitent l’acheter définitivement. Des offres ont déjà été formulées, mais toutes ont été rejetées par l’OL pour le moment. Le club lyonnais veut a minima 15 millions d’euros et cette somme n’a pas encore été atteinte par les Merlus. Sera-t-elle finalement plus conséquente ?

Avec une concurrence sur le dossier, la direction lyonnaise peut très clairement faire monter les enchères. D’autant plus qu’un nouveau courtisan a pointé le bout de son nez ces dernières heures d’après L’Equipe. Racheté par le fond américain détenant Chelsea, Strasbourg nourrit désormais de nouvelles ambitions. En nommant Patrick Vieira sur le banc, le club alsacien veut voir plus grand et souhaiterait enrôler Romain Faivre. Le profil du Lyonnais plait à Vieira mais à l’instant T, aucune offre n’a été faite à l’OL.