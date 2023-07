OL : Kumbedi et Sarr n’ont pas eu de rab de vacances

Saël Kumbedi (OL) face à Dante (Nice) (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Présents avec les U18 français au Tournoi Maurice Revello jusqu’à la mi-juin, Saël Kumbedi et Mamadou Sarr n’ont pas eu le droit à un peu de rab. Les deux joueurs étaient déjà présents pour la reprise de l’entraînement de l’OL.

Ils vont devoir gagner encore un peu de bouteille avant de pouvoir espérer avoir du rab de vacances. À 18 ans, Saël Kumbedi et Mamadou Sarr restent encore des petits jeunes et doivent donc faire leurs preuves. Même le latéral droit qui est pourtant devenu un titulaire en puissance au cours de la saison dernière. Jeudi, les deux internationaux U18 étaient déjà de retour au centre d’entraînement de l’OL pour participer à la reprise de l’entraînement.

Un retour qui intervient seulement deux semaines et demie après la fin de leur parcours au Tournoi Maurice Revello avec l’équipe de France. Ils n’ont donc pas eu le droit à la fleur faite par Laurent Blanc et son staff à Nicolas Tagliafico et Karl Toko-Ekambi, également retenus en sélection jusqu’à la mi-juin.

Un groupe qui ne sera complet que dans trois semaines

La matinée de ce jeudi marquait par ailleurs les retours nombreux des joueurs prêtés. Tino Kadewere, prêté en août 2022 à Majorque, a retrouvé les installations décinoises et son numéro 11 qu’il avait délaissé pour la saison 2022-2023 et son départ vers la Liga. Romain Faivre, annoncé sur le départ, était, lui aussi, bien présent tout comme Florent Sanchez, prêté au FC Volendam durant l’hiver dernier, ou encore Jeff Reine-Adelaïde.

Mohamed El Arouch et Sekou Lega et Mahamadou Diawara, récemment arrivé à Lyon, ont aussi été conviés à cette reprise avec le groupe professionnel pour une série de tests physiques. Pour retrouver un groupe au complet, il faudra patienter puisque les Espoirs (Barcola, Lukeba, Cherki, Caqueret même si blessé) ne feront leur retour que dans trois semaines.