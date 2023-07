OL - Mercato : deux nouveaux prétendants pour Faivre ?

Romain Faivre et Quentin Merlin lors d’OL – Nantes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dans le viseur de Lorient et du FC Séville, Romain Faivre ne devrait pas rester à l’OL. L’AS Monaco et l’OGC Nice ont également fait part de leur intérêt pour le joueur offensif.

L’OL s’en mordra-t-il les doigts dans quelques mois ? Regrettera-t-il de ne pas avoir offert de seconde chance à Romain Faivre ? En misant 18 millions d’euros à l’hiver 2022, le club lyonnais avait placé beaucoup d’espoirs dans le joueur offensif. Les attentes n’ont pas forcément été au rendez-vous avec un joueur "malheureux sportivement". Pourtant, l’ancien Brestois jouit toujours d’une cote élevée sur le marché des transferts.

Quand l’OL pouvait se poser la question de savoir si Faivre avait une chance de réintégrer le groupe de Laurent Blanc pour la saison prochaine, les intérêts multiplient depuis l’ouverture du mercato ont clairement eu raison de cette perspective. Malgré l’échec sportif, l’OL devrait retomber sur ses pattes financièrement avec Romain Faivre.

L'OL attend la bonne proposition

S’étant relancé à Lorient pendant six mois, l’ancien international Espoirs a convaincu les dirigeants bretons de le signer définitivement. Les Merlus tentent de séduire l’OL, mais le club lyonnais a pour le moment repoussé toutes les offres. À Lyon, quinze millions d’euros minimum sont attendus pour Romain Faivre et la concurrence ne cesse de s’accroître pour Lorient.

Le FC Séville est séduit par le profil du joueur et a même proposé d’inclure Gonzalo Montiel dans l'affaire pour faire baisser la note. Une proposition qui n’a pas trouvé écho à l’OL comme annoncé mardi sur notre site. En plus du club andalou et lorientais, l’AS Monaco, où a été formé Faivre, et l’OGC Nice ont récemment fait part de leur intérêt d’après Goal France. Quatre clubs pour un joueur, l’OL devrait logiquement trouver son bonheur et peut regretter de ne pas pouvoir faire grimper les enchères.