L’OL va affronter une équipe de 3e division aux Pays-Bas

Durant le stage de dix jours aux Pays-Bas, l’OL va en profiter pour disputer son premier match amical. Ce sera contre l’équipe De Treffers qui évolue en troisième division néerlandaise.

Au milieu des soubresauts économiques que connait l’OL depuis quelques heures, Laurent Blanc peaufine lui son programme de reprise. Dans vingt-quatre heures, ses joueurs seront de retour au centre d’entraînement de Décines pour une batterie de tests physiques. Deux jours à faire le point sur qui a été sérieux et qui s’est laissé un peu aller durant les vacances avant de mettre le cap sur les Pays-Bas. Comme la saison dernière, l’OL va effectuer un stage chez les Bataves entre le 9 et le 18 juillet. Cette dizaine de jours loin de Lyon et avant de railler Édimbourg va permettre aux Lyonnais de jouer un premier match amical.

Quand la France fêtera le 14 juillet, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ne seront pas au repos. Pour ce premier des cinq matchs amicaux dans le programme estival lyonnais, l’OL va tranquillement se mettre en route. Les joueurs de Blanc affronteront en effet une équipe de troisième division néerlandaise selon la presse du pays : De Treffers. La rencontre se jouera le 14 juillet à 19h dans le stade Sportpark Zuid et marquera le premier match de préparation pour les deux formations. Suivra ensuite pour l'OL une rencontre bien plus prestigieuse contre Manchester United le 19 juillet en Écosse.